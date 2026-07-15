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15 июля, 07:15

Политика

США возобновили военно-морскую блокаду Ирана

США возобновили военно-морскую блокаду Ирана

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США возобновили военно-морскую блокаду иранских портов. Президент Дональд Трамп заявил, что перекрытие нефтяного трафика не окажет существенного влияния на мировой рынок топлива, поскольку существуют альтернативные маршруты поставок.

Трамп также предупредил, что если Тегеран в ближайшее время не пойдет на уступки и не подпишет мирное соглашение, то, по его словам, "от Ирана ничего не останется".

В ответ иранское командование заявило о намерении продолжать наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Очередной атаке подверглась база Аль-Азрак в Иордании, где размещены американские истребители F-18.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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