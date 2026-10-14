14 октября, 17:15Экономика
Новак заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России
Ситуация на топливном рынке России за последние несколько недель значительно улучшилась, заявил вице-премьер Александр Новак на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
Власти надеются, что эта тенденция продолжится. НПЗ возвращаются в работу после ремонтов. Добычу нефти тоже восстанавливают, исходя из возможностей инфраструктуры и переработки внутри страны, добавил Новак. Ведется работа и по защите инфраструктуры от ударов БПЛА.
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