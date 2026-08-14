PR-директор журнала "Москвичка" сможет ходить через неделю после аварии

Пострадавшая в серьезной аварии PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская через неделю сможет ходить. Об этом девушка сообщила в соцсетях. Она рассказала, что уже смогла сесть на одну минуту.

У нее диагностирована черепно-мозговая травма, снижение слуха на оба уха, трещина в перепонке, сломаны кости в черепе и три ребра. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.