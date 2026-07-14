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14 июля, 23:00

В мире

Новости мира: Иран запустил ракеты по Бахрейну и Кувейту

Новости мира: Иран запустил ракеты по Бахрейну и Кувейту

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Иранские силы запустили очередную серию ракет по Бахрейну и Кувейту. Также появились видео, где видно, что баллистические ракеты Ирана поразили авиабазу в Иордании. Система противовоздушной обороны страны работала с перебоями и не могла перехватить ракеты.

Сборную Норвегии встретили дома как победителей, несмотря на поражение на чемпионате мира по футболу. Около 100 тысяч болельщиков собрались в центре Осло. Они устроили для национальной команды настоящее шоу. Мундиаль для спортсменов закончился в шаге от полуфинала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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