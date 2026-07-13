Тысячи фанатов заполнили улицы Буэнос-Айреса после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ

Тысячи ликующих фанатов заполнили улицы Буэнос-Айреса после выхода Аргентины в полуфинал чемпионата мира. В небо взлетали фейерверки, над городом разносились звуки вувузел и гудки автомобилей.

Аргентинцы в раздевалке пели песни с отсылками к Мальвинским островам, Диего Марадоне и Лионелю Месси. Главный тренер команды Лионель Скалони на пресс-конференции заявил, что это просто футбольный матч.

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