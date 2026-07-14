Москвичам предложили освоить творческие направления в парках

В столичных парках в рамках проекта "Лето в Москве" проходят бесплатные занятия по более чем 50 направлениям. Москвичи могут научиться петь, играть на гитаре и попробовать себя в роли актера.

В парке "Фили" работает кружок "Гитара по-простому", где участники осваивают теорию и практические навыки. В Таганском парке проходят занятия студии эстрадно-джазового вокала, а в парках "Ходынское поле" и "Красногвардейские пруды" работают детская вокальная и театральная студии.

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