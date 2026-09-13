В МГУ состоялся карьерный форум "Взлет"

Сотни студентов и более 60 крупнейших российских компаний приняли участие в карьерном форуме по профориентации "Взлет". Площадкой для его проведения выбрали флагманский корпус научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Там прошли образовательные сессии, мастер-классы по подготовке резюме и прохождению собеседований, соревнования и деловые игры. Студенты смогли встретиться с топ-менеджерами и руководителями кадровых служб.

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