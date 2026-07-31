Росстат впервые провел цифровой опрос по обследованию рабочей силы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Росстат впервые перевел выборочное обследование рабочей силы в Москве в онлайн-формат. Площадкой для анкетирования стал электронный проект правительства Москвы "Активный гражданин".

Участие в опросе могли принять пользователи, вошедшие в выборочную совокупность Росстата и имеющие полную стандартную учетную запись на mos.ru. Традиционно такие исследования проводят интервьюеры, но теперь жители могут заполнять анкеты в удобное время и в комфортном темпе.

"Перевод таких опросов в цифровой формат – это не только существенное сокращение времени обработки данных, но и реальная польза для самих жителей. Теперь люди могут пройти опрос <...> без спешки и лишних переживаний – все понятно и доступно", – отметил заместитель руководителя Росстата Сергей Окладников.

Он добавил, что задача ведомства – изучить технические возможности цифрового сбора и обработки данных, детализировать траекторию развития, закрепленную Стратегией развития государственной статистики до 2030 года, и распространить эту практику на всю страну.

Выборочное обследование рабочей силы (ОРС) Росстат проводит ежемесячно во всех регионах России. Оно позволяет получить данные о ситуации на рынке труда: у граждан от 15 лет и старше собирают обезличенные сведения о наличии оплачиваемой работы, поиске занятости и участии в разных формах трудовой деятельности. На основе этих данных формируется статистика о численности и составе рабочей силы, уровне занятости и безработицы.

Каждое домохозяйство, завершившее исследование, получило четыре тысячи баллов городской программы лояльности "Миллион призов". Баллы можно потратить на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительность.

"Специально для проведения этого обследования на платформе проекта "Активный гражданин" был реализован уникальный программный комплекс, учитывающий всю специфику выборочных статистических обследований. Эта разработка, безусловно, сняла существенную часть трудозатрат по переводу обследований Росстата в цифровой вид и имеет потенциал для дальнейшего тиражирования в других регионах страны", – рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она также отметила, что участники высоко оценили новый формат: около 90% респондентов подтвердили готовность участвовать в подобных опросах в дальнейшем. В планах – продолжить совместную работу с Росстатом по совершенствованию цифрового подхода, что позволит сократить время прохождения опросов и получать более оперативные показатели.

Ранее Минтруд РФ перечислил сферы с наибольшей потребностью в кадрах. Согласно проведенному ведомством исследованию, кадровый дефицит сохраняется в обрабатывающих производствах, здравоохранении, соцобслуживании и образовании.

Глава министерства Антон Котяков пояснил, что дефицит кадров, который сложился к настоящему моменту, был сформирован в предыдущие периоды и создал существенный перекос в программах контрольных цифр приема на образовательные мероприятия. В частности, до 2032 года российской экономике потребуется около 12 миллионов новых работников, что составляет в среднем 1,7 миллиона человек в год.