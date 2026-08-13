Сотрудники столичной автомойки угнали и разбили Porsche клиента. Они забрали ключи и поехали кататься, но попали в ДТП. Элитная иномарка получила серьезные повреждения.

Работники испугались и поставили машину обратно, после чего скрылись. Одного из них полицейские уже задержали, он признал вину и раскаялся. Ущерб оценили в 3 миллиона. Возбуждено уголовное дело об угоне, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.