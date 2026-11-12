Производители "Оземпика" и "Мунджаро" столкнулись с тысячами исков в США

Производители препаратов для лечения диабета и ожирения, в том числе "Оземпика" и "Мунджаро", столкнулись с тысячами исков от пациентов в США. Люди связывают с применением этих лекарств проблемы с желудком и кишечником, а также ухудшение зрения.

Американский регулятор потребовал дополнить инструкции предупреждением о возможном риске поражения зрительного нерва. Врачи отмечают, что препараты необходимо применять под наблюдением специалиста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.