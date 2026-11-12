Владимир Путин примет спецпосланников США в Москве

Владимир Путин примет в Москве спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Встреча запланирована на первую половину дня 12 ноября.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, политики прибудут, чтобы проинформировать российского лидера об итогах трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины, которые проходили в Абу-Даби в течение двух дней.

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