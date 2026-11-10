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10 ноября, 14:15

Политика

Мединский поблагодарил ОАЭ и США на переговорах в Абу-Даби

Мединский поблагодарил ОАЭ и США на переговорах в Абу-Даби

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Помощник президента РФ Владимир Мединский поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а США за усилия по миротворчеству на переговорах в Абу-Даби. Встреча представителей России, Украины и США проходит за закрытыми дверями.

Стороны обсуждают ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Урегулирование украинского конфликта – лишь один из пунктов масштабной дискуссии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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