Песков заявил об отсутствии представителей Европы на переговорах в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате с участием России, Украины и США. Европейские страны в них участвовать не будут. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина "в итоге будет немного другой". По словам Пескова, с точки зрения географии Украина уже изменилась, а "реалии на земле очевидны".

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