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12 октября, 07:45

Общество

Милонов посоветовал любителям разговаривать по громкой связи обратиться к психиатру

Милонов посоветовал любителям разговаривать по громкой связи обратиться к психиатру

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Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал людям, которые разговаривают по громкой связи в общественных местах, обратиться к психологу или психиатру. По его мнению, такое поведение может свидетельствовать о психологических проблемах и недостатке воспитания.

За разговоры по громкой связи как таковые законодательство не предусматривает наказания. По словам адвоката Виктора Терских, административная ответственность возможна при нарушении конкретных норм, например при мелком хулиганстве или нарушении закона о тишине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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