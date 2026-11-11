Песков заявил об отсутствии конкретного видения формата обсуждения Украины с Европой

Конкретное видение возможного формата обсуждения украинского конфликта с Европой в настоящий момент отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, президент пока не получил от российской делегации полный доклад об итогах трехсторонних переговоров в Абу-Даби. При этом общение с американской стороной будет продолжено – 12 ноября спецпредставители США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф приедут в Москву.

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