Народную артистку Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, актером и режиссером Василием Шукшиным. Перед этим в храме Воскресения Словущего в Москве прошло отпевание актрисы.

Проститься с ней пришли родные, друзья, коллеги и поклонники, среди которых Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина и Людмила Зайцева. Венки прислали Владимир Путин, Бари Алибасов и Андрей Малахов.

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