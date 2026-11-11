Эксперты назвали города России с самыми высокими зарплатами водителей. В Волгограде, Самаре и Уфе водители-экспедиторы зарабатывают от 191 тысячи рублей в месяц.

В Екатеринбурге зарплаты составляют от 150 до 180 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге водители троллейбусов получают 195 тысяч рублей.

В других крупных городах доходы ниже. В Омске водителям погрузчиков предлагают до 124 тысяч рублей, а в Челябинске – до 126 тысяч. Москва в исследовании не упоминается.

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