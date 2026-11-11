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11 ноября, 07:15

Общество

Москвичам напомнили о необходимости обрабатывать питомцев от клещей зимой

Москвичам напомнили о необходимости обрабатывать питомцев от клещей зимой

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Москвичам напомнили о необходимости обрабатывать домашних питомцев от клещей даже в холодное время года. С начала 2026 года в столичные ветеринарные клиники поступили более 6 тысяч животных с укусами клещей. У более 1 тысячи из них выявили пироплазмоз.

Пироплазмоз передается через укус иксодового клеща и поражает эритроциты. При обнаружении заболевания животному необходима срочная помощь ветеринара. Как объяснил врач Роман Чоботок, клещи сохраняют активность при плюсовой температуре, в том числе рядом с теплотрассами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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