Вирусологи не выявили признаков более тяжелого течения нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса проникает в клетки быстрее других разновидностей, однако признаков более тяжелого течения заболевания не выявлено. Об этом заявили вирусологи. По их словам, симптомы инфекции схожи с проявлениями простуды и гриппа.

Штамм обнаружили в мае 2026 года, после чего он распространился на несколько континентов. Его доля увеличивается в США, Канаде и некоторых странах Европы. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России случаев заражения пока не зарегистрировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.