Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

В выходные, 12 и 13 сентября, в Москве пройдет много интересных мероприятий. Например, два дня подряд будут идти велозаезды.

В субботу состоится Осенний велофестиваль. Колонна любителей стартует от Воробьевых гор и проедет по Бережковской набережной и Садовому кольцу. В воскресенье на Цветном бульваре устроят Детский велофестиваль. В нем смогут поучаствовать дети от 7 до 14 лет.

В "Коломенском" пройдет Международный фестиваль "Казачья станица Москва". В программе – выступления ансамблей, мастер-классы, детские игры и квесты. Почувствовать осеннюю атмосферу можно будет и на фестивале урожая на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.