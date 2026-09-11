Путин и Моди осмотрели выставку "Иннопром. Индия" в Нью-Дели

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели международную промышленную выставку "Иннопром. Индия" в Нью-Дели. Российский президент прибыл в страну с трехдневным визитом. На экспозицию политики отправились в одном лимузине.

"Иннопром" ежегодно проходит в Екатеринбурге. В этом году новой площадкой выставки стала Индия. Организаторами выступили министерства промышленности и торговли обеих стран.

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