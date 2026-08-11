Сергей Собянин рассказал об обновлении районных парков и скверов

Несколько районных парков и скверов, которые пользуются большой популярностью у жителей, приведут в порядок в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. В Дмитровском районе обновят Ижорский сквер, сделают игровые зоны для детей, установят качели и скамейки.

В Левобережном районе благоустроят сквер у районного центра "Нева", который будет оформлен по мотивам русских народных сказок. Преобразится парк "Этнографическая деревня Бибирево". Около воды сделают уютную зону отдыха с лежаками. Также в планах обновить скверы и парки в районах Люблино, Марьино и Кунцево.

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