Собянин: к движению студотрядов Москвы присоединились 4 тыс человек

Городской проект "Молодежь Москвы" продолжает традиции студенческих отрядов. В юбилейном, 15-м сезоне к движению присоединились более 4 тысяч человек, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

География работы московских отрядов в этом году охватывает не только столицу, но и еще 20 регионов России, где сейчас трудятся почти 500 человек.

Московские стройотряды участвуют в работах на Ленинградской АЭС, строят объекты социальной инфраструктуры в Магадане и на Камчатке. Будущие врачи проходят практику в больницах Оренбурга, Челябинска, Перми, Томска и Иркутска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

