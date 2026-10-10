10 октября, 11:30Политика
Трамп поблагодарил Россию за согласие поставить дизельное топливо
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за то, что она согласилась поставить дизельное топливо. Эти договоренности были достигнуты во время телефонного звонка между Владимиром Путиным и американским лидером. Разговор продолжался 1,5 часа.
Согласно договору Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, а потом еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион тонн позже.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.