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10 октября, 11:30

Политика

Трамп поблагодарил Россию за согласие поставить дизельное топливо

Трамп поблагодарил Россию за согласие поставить дизельное топливо

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за то, что она согласилась поставить дизельное топливо. Эти договоренности были достигнуты во время телефонного звонка между Владимиром Путиным и американским лидером. Разговор продолжался 1,5 часа.

Согласно договору Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, а потом еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион тонн позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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