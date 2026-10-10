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10 октября, 10:45

Безопасность

Число звонков россиянам от мошенников сократилось в разы

Число звонков россиянам от мошенников сократилось в разы

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По данным сотового оператора "Билайн", число опасных вызовов за январь-сентябрь 2026 года сократилось втрое. В МТС выявили и заблокировали более 2 миллиардов мошеннических звонков. Это на 30% меньше, чем в 2025 году.

В два раза сократились звонки аферистов абонентам "Мегафона". Операторы связывают это с действием новых законов, а также совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. Однако эксперты предполагают, что злоумышленники просто меняют форму коммуникации, переходя от звонков по телефону к другим видам киберпреступлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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