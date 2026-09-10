Москва задает стандарты подготовки квалифицированных рабочих кадров

Москва задает стандарты в сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров. Такую тему обсудили эксперты на круглом столе Мосгордумы в центре "Профессии будущего".

На повестке были ключевые аспекты столичной системы профориентации, программы практической подготовки на базе колледжей и особой экономической зоны "Технополис "Москва". Отдельный блок обсуждений касался вопросов формирования кадров для высокотехнологичных производств.

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