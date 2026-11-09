Сергей Собянин рассказал об экологичном коммунальном транспорте Москвы

В Москве испытывают и внедряют современные технологии, в том числе российские разработки. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

В городе используют электрические уборочные машины. Их можно встретить в Парке Победы, на Поклонной горе, Садовом кольце и улице Сретенке. Столичные энергетики также применяют передвижную лабораторию на базе электромобиля. Она позволяет определять глубину залегания кабельных линий и находить повреждения.

Кроме того, пожарно-спасательный отряд патрулирует ВДНХ на электрокаре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.