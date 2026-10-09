В Москве изменится режим работы пересадки между станциями "Калужская" и "Воронцовская"

С 12 октября по будням временно изменится режим работы пересадки между станциями столичного метро "Калужская" и "Воронцовская".

С 08:00 до 09:00 и с 18:00 до 19:00 из-за ремонта эскалаторов под землей можно будет перейти только в сторону "Воронцовской". В обратном направлении пересадка будет наземной. При этом часть входов в подземку закроют. Завершить все работы планируют до ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.