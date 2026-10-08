Мострансавто временно остановило онлайн-продажу билетов на автобусы

В Подмосковье временно нельзя купить билеты на автобусы онлайн из-за приостановки работы дата-центра, сообщил региональный перевозчик Мострансавто. На восстановление системы может уйти до 24 часов.

Проблемы с загрузкой сайтов также возникли у "Циан", нескольких крупных девелоперов и компаний электронной отчетности на фоне сбоя в работе "Яндекса". Утром 8 октября в Рязанской области произошел пожар, где расположена инфраструктура компании.

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