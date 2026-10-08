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08 октября, 11:45

Политика

Во Франции из-за протестов приостановлена работа 375 лицеев

Во Франции из-за протестов приостановлена работа 375 лицеев

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Во Франции приостановлена работа 375 лицеев, сообщает министерство образования республики. На фоне протестов, в которые оказались втянуты почти полмиллиона человек, образовательный процесс остановился.

Массовая волна беспорядков началась в сентябре. Школьники и преподаватели выступили против высокой нагрузки, нехватки персонала, мест и даже мебели в школах. Одно за другим учебные заведения закрывали, десятки человек пострадали на демонстрациях. В профильном министерстве признали, что основания для недовольства у старшеклассников действительно есть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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