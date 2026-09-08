Подольская фабрика передала избирательные бюллетени в Мосгоризбирком

Подольская фабрика офсетной печати выпустила и передала избирательные бюллетени Московской избирательной комиссии. Бланки защищены специальным микрошрифтом. В сопровождении полиции их доставят на участки.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что в Москве доступны все формы голосования. Избиратели могут проголосовать дистанционно через портал mos.ru, электронно на участках с помощью терминалов или бумажным бюллетенем.

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