08 сентября, 19:15Политика
Подольская фабрика передала избирательные бюллетени в Мосгоризбирком
Подольская фабрика офсетной печати выпустила и передала избирательные бюллетени Московской избирательной комиссии. Бланки защищены специальным микрошрифтом. В сопровождении полиции их доставят на участки.
Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что в Москве доступны все формы голосования. Избиратели могут проголосовать дистанционно через портал mos.ru, электронно на участках с помощью терминалов или бумажным бюллетенем.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.