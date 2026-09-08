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08 сентября, 19:15

Политика

Выборы в Госдуму России пройдут с 18 по 20 сентября

Выборы в Госдуму России пройдут с 18 по 20 сентября

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Выборы в Государственную думу России пройдут с 18 по 20 сентября. Отдать голос смогут все граждане РФ старше 18 лет. Голосование доступно очно на избирательных участках, онлайн через систему дистанционного электронного голосования, по месту нахождения или дома.

В выборах участвуют 10 политических партий. В бюллетене они расположены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Партия прямой демократии", "Российская экологическая партия "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, "Партия пенсионеров", "Коммунисты России" и "Новые люди".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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