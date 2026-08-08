Новости мира: глава Минфина США заявил о возможности скорого соглашения с Ираном

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон оказывает давление на Иран и рассчитывает на достижение соглашения в ближайшее время. По его словам, инфляция в Иране составляет 150–180%, а страна уже испытывает трудности с выплатами военнослужащим.

Бессент считает, что в ближайшие дни может быть заключено перемирие сроком на 30 или 60 дней, после чего Ормузский пролив будет открыт.

Европа подсчитывает последствия аномальной жары. В Великобритании из-за засухи фермеры рискуют потерять урожай и столкнуться с трудностями при выплате кредитов. Во Франции ущерб от лесных пожаров оценили почти в 6 миллиардов евро.

Тайфун "Дельфин" обрушился на южные острова Японии. На Окинаве скорость ветра превысила 140 километров в час. В аэропортах отменили более 500 внутренних рейсов. Без электричества остаются более 14 тысяч домов.

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