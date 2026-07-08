08 июля, 18:45Политика
Политолог назвал заявления Трампа на саммите НАТО противоречивыми
Слова президента США Дональда Трампа на саммите НАТО были противоречивыми. Такое мнение высказал политолог Павел Данилин.
По его словам, не стоит придавать чрезмерное значение отдельным заявлениям американского президента, поскольку их характер меняется часто.
Эксперт также отметил, что саммит стал одним из самых коротких. По его мнению, для России гораздо важнее ситуация на линии фронта и решение внутренних задач.
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