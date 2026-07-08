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08 июля, 18:45

Политика

Политолог назвал заявления Трампа на саммите НАТО противоречивыми

Политолог назвал заявления Трампа на саммите НАТО противоречивыми

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Слова президента США Дональда Трампа на саммите НАТО были противоречивыми. Такое мнение высказал политолог Павел Данилин.

По его словам, не стоит придавать чрезмерное значение отдельным заявлениям американского президента, поскольку их характер меняется часто.

Эксперт также отметил, что саммит стал одним из самых коротких. По его мнению, для России гораздо важнее ситуация на линии фронта и решение внутренних задач.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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