Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за брошенных питомцев в 10 раз

Депутаты Госдумы предложили увеличить в 10 раз штрафы за оставление домашних животных. Согласно инициативе, максимальное взыскание для граждан может составить 30 тысяч рублей, для должностных лиц – 100 тысяч, а для юридических лиц – 300 тысяч рублей.

Деньги предлагают направлять в региональные бюджеты, чтобы компенсировать расходы на содержание животных без владельцев. Авторы инициативы считают, что повышение штрафов станет сдерживающей мерой и заставит людей ответственнее подходить к решению завести питомца.

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