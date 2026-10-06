Путин провел совещание по развитию систем накопления энергии

Владимир Путин провел совещание по вопросу развития систем накопления энергии. В ходе видеоконференции в Москве открыли первый в стране кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта.

Президент России отметил, что в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по производству аккумуляторов разных типов. По его словам, еще одна фабрика "Росатома" по выпуску аккумуляторов введена в промышленную эксплуатацию в Москве.

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