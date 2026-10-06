В Госдуме предложили присвоить электросамокатам государственные номера

Личным электросамокатам могут присвоить государственные номера. В Госдуме считают, что регистрация повысит безопасность на дорогах, поскольку нарушения будет проще фиксировать, а виновных находить и привлекать к ответственности.

Ранее Следственный комитет предложил ввести водительские удостоверения для управления электросамокатами. Однако депутаты отмечают, что наличие прав само по себе не гарантирует соблюдения ПДД.

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