Ограничения движения ввели на северо-востоке Москвы из-за строительства трамвайной линии

На северо-востоке Москвы действуют ограничения движения из-за прокладки новой трамвайной линии. Трасса пройдет от парка "Останкино" до станции МЦД-3 с остановкой у ВДНХ.

Сейчас местный проезд у дома 23 полностью перекрыт. На улицах Академика Королева, Валентины Леонтьевой и в 6-м Останкинском переулке сокращено по одной полосе для размещения строительной техники и оборудования.

В перспективе трамвайная ветка соединится с действующей сетью рядом с пончиковой. Там обустроят конечную остановку и разворотный круг.

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