На выборах в Госдуму девятого созыва примут участие 10 политических партий

На выборах в Госдуму девятого созыва принимают участие 10 политических партий. В бюллетене для голосования они будут расположены в такой последовательности: под первым номером – Единая Россия, далее – ЛДПР, Партия прямой демократии и Российская экологическая партия "Зеленые".

После них – Справедливая Россия, партия "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, партия "Комунисты России" и в конце списка партия "Новые люди".

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