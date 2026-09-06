06 сентября, 15:45Политика
На выборах в Госдуму девятого созыва примут участие 10 политических партий
На выборах в Госдуму девятого созыва принимают участие 10 политических партий. В бюллетене для голосования они будут расположены в такой последовательности: под первым номером – Единая Россия, далее – ЛДПР, Партия прямой демократии и Российская экологическая партия "Зеленые".
После них – Справедливая Россия, партия "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, партия "Комунисты России" и в конце списка партия "Новые люди".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.