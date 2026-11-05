Мелания Трамп встретилась с делегацией Москвы в США и передала послание Владимиру Путину

Первая леди США Мелания Трамп встретилась с делегациями Москвы и Киева по итогам гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Россию на встрече в Белом доме представляли спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Первая леди США поблагодарила их за профессионализм.

Кроме того, она попросила передать личное послание для Владимира Путина, отметив, что без его участия перемирие было бы невозможно. Дмитриев в ответ вручил Трамп рисунок 11-летней девочки Лидии из Алешек. Он заверил, что Путин высоко ценит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа.

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