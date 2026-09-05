Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Рублево-Архангельскую линию метро

Первый участок новой Рублево-Архангельской линии открыли в столице. Движение между "Деловым центром" и "Бульваром Генерала Карбышева" запустили Владимир Путин и Сергей Собянин. Графитовая ветка стала 17-й по счету.

Начальник навигационно-информационного комплекса метрополитена Сергей Литвинович отметил, что информация на станциях размещена так, чтобы пассажиры не тратили время на поиск.

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