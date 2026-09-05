Путин и Собянин открыли стадион "Торпедо" после реконструкции

Стадион "Торпедо" открыли после реконструкции. Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт церемонии открытия. Стадион полностью реконструировали в современную арену для соревнований всероссийского и международного уровня.

Руководитель проекта компании-генерального проектировщика Сабина Мамедова отметила, что проектирование стадиона велось с 2018 года. Трибуны спроектированы так, чтобы с любой точки зрителям было комфортно видеть поле.

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