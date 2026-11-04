Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби на следующей неделе. В Москве официально подтвердили, что отправляют в ОАЭ делегацию во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

5 ноября может пройти встреча представителей Москвы и Киева в Вашингтоне. Ее анонсировала первая леди США Меланья Трамп. Она хочет видеть дипломатов у себя в гостях и даже приготовила речь. Правда пока никто из потенциальных переговорщиков планов о поездке в штаты не подтвердил.

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