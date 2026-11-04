04 ноября, 06:30Политика
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби на следующей неделе
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби на следующей неделе. В Москве официально подтвердили, что отправляют в ОАЭ делегацию во главе с помощником президента Владимиром Мединским.
5 ноября может пройти встреча представителей Москвы и Киева в Вашингтоне. Ее анонсировала первая леди США Меланья Трамп. Она хочет видеть дипломатов у себя в гостях и даже приготовила речь. Правда пока никто из потенциальных переговорщиков планов о поездке в штаты не подтвердил.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.