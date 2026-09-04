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04 сентября, 14:15

Город

Путин примет участие в мероприятиях ко Дню города Москвы

Путин примет участие в мероприятиях ко Дню города Москвы

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Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных к Дню города Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. График главы государства будет напряженным.

В выходные столица отметит 879-й день рождения. Праздничные мероприятия пройдут в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках в жилых районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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