Путин примет участие в мероприятиях ко Дню города Москвы

Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных к Дню города Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. График главы государства будет напряженным.

В выходные столица отметит 879-й день рождения. Праздничные мероприятия пройдут в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках в жилых районах.

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