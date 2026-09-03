Путин заявил о высокой экономической активности на Дальнем Востоке

Практически во всех дальневосточных субъектах отмечается высокая экономическая активность. Особенно это заметно по деятельности малого и среднего бизнеса. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

По словам президента, уровень безработицы в регионе снизился в четыре раза. В текущем году он составляет 2,2%, как и в среднем по стране. Такой показатель является рекордно низким для региона.

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