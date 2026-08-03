Собянин выступил на форуме "Территория смыслов"

Сергей Собянин выступил на крупнейшем всероссийском молодежном образовательном форуме – "Территория смыслов". Мэр во время выступления рассказал о собственном опыте. Он поделился, откуда берет силы на постоянную работу.

Мероприятие объединяет молодых лидеров, управленцев и активистов. В ходе форума, который продлится до 6 августа, они обсудят общественно-политическую повестку, а также вопросы развития страны.

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