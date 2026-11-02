В России разработали практику обучения дошкольников здоровому питанию

В российских детских садах появится проект по формированию привычек здорового питания у детей от 3 до 7 лет. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков.

В интерактивном формате дошкольникам будут объяснять пользу продуктов, рассказывать, где выращивают овощи и фрукты и как добывают рыбу. Материалы адаптируют под возраст детей.

Пока подготовлена одна образовательная практика. По словам Цветкова, воспитатели и раньше проводили подобные занятия, однако проект позволит распространить этот опыт и доступнее рассказывать детям о полезных продуктах.

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