Московские школьники завоевали медали на международной экологической олимпиаде

Московские школьники получили четыре награды на международной экологической олимпиаде, которая проходила в "Сириусе". Таисия Третьякова из лицея "Вторая школа" завоевала золото, Анна Глазкова – серебро, а Элима Афзалшоева из лицея при ВШЭ и Зиля Галиева, ученица 10-го класса школы ЦПМ, получили бронзовые медали.

Сборная России третий год подряд заняла первое место в командном зачете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.