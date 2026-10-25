Москвичи могут освоить 75 профессий в центре "Профессии будущего"

Москвичи могут освоить новую профессию или повысить квалификацию в центре "Профессии будущего". На выбор доступны 75 направлений, а обучение проходит в условиях, приближенных к реальным рабочим площадкам.

Для практики в центре оборудовали кухню, станцию метро с вагоном, пятизвездочный отель и лифтовую шахту. С момента открытия центра в декабре 2023 года новую профессию освоили или повысили квалификацию более 100 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.