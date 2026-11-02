В Москве запустили проект по карьерному развитию

Жители столицы могут принять участие в проекте "Коучинг для москвичей", который организует городская служба занятости. Участникам помогут определить карьерные цели, раскрыть профессиональный потенциал и выстроить стратегию поиска работы. Занятия будут проводить сертифицированные коучи.

Проект рассчитан в том числе на тех, кто недавно уволился, возвращается к работе после перерыва или только начинает карьеру. Подать заявку можно до 10 ноября. Занятия продлятся до конца декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.